Более тысячи вояк и 18 артсистем – потери РФ за сутки

Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили более тысячи захватчиков, 4 танка и 2 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 983 890 (+1 050) человек,

танков – 10 864 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 22 644 (+2) ед,

артиллерийских систем – 28 355 (+18) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 918 (+65) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 49 959 (+52) ед.

Данные уточняются.