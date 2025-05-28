Более тысячи вояк и 18 артсистем – потери РФ за сутки
Среда, 28 мая 2025, 07:57
Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили более тысячи захватчиков, 4 танка и 2 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 983 890 (+1 050) человек,
- танков – 10 864 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 644 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 355 (+18) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 918 (+65) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 959 (+52) ед.
Данные уточняются.