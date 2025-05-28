На фронті 216 бойових зіткнень, більше половини з яких на 3 напрямках – Генштаб

Протягом минулої доби на 8 напрямках фронту відбулося 216 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, де загалом відбулося 122 боїв.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат".

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Деталі: На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

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На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 11 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупанти 11 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове та в напрямках Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, здійснив 273 обстріли, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 32 штурмові дії ворога.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.