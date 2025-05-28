На фронте 216 боевых столкновений, более половины из которых на 3 направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на 8 направлениях фронта произошло 216 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, где в целом произошло 122 боев.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Довгенькое.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира.

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На Краматорском направлении вчера зафиксировано 11 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 21 управляемую авиационную бомбу, совершил 273 обстрела, из которых 14 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 32 штурмовые действия врага.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.