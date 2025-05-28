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Окупанти пошкодили рекреаційний об’єкт на Миколаївщині і поранили дитину

Ірина БалачукСереда, 28 травня 2025, 08:31
Окупанти пошкодили рекреаційний об’єкт на Миколаївщині і поранили дитину
Фото ілюстративне з Getty images

Російські загарбники атакували Миколаївську область – поранили дитину у Галицинівській громаді, пошкодили рекреаційний об’єкт в Очакові та житлові будинки у кількох населених пунктах.  

Джерело: Миколаївська ОВА в Facebook

Дослівно ОВА: "28 травня о 00:05 ворог атакував дроном типу FPV Галицинівську громаду. Внаслідок чого у с. Лупареве легкі поранення отримала 7-річна дівчинка, медична допомога була їй надана на місці. Пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі".

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Деталі: Також загарбники о 2 ночі завдали ракетного удару по м. Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено рекреаційний об'єкт, але минулося без постраждалих.

Крім того, з 01:06 до 01:18 росіяни атакували БпЛА типу "Shahed 131/136" Снігурівську громаду. Внаслідок атаки у с. Василівка пошкоджено одну нежитлову будівлю, два житлових будинки та лінії електропередач.

200 абонентів були без світла, але наразі електропостачання майже відновили. Постраждалих немає.

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