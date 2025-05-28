Оккупанты повредили рекреационный объект на Николаевщине и ранили ребенка

Российские захватчики атаковали Николаевскую область – ранили ребенка в Галициновской общине, повредили рекреационный объект в Очакове и жилые дома в нескольких населенных пунктах.

Источник: Николаевская ОВА в Facebook

Дословно ОВА: "28 мая в 00:05 враг атаковал дроном типа FPV Галициновскую общину. В результате чего в с. Лупарево легкие ранения получила 7-летняя девочка, медицинская помощь была ей оказана на месте. Повреждены два частных дома и три автомобиля".

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Детали: Также захватчики в 2 ночи нанесли ракетный удар по г. Очаков. В результате атаки поврежден рекреационный объект, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, с 01:06 до 01:18 россияне атаковали БпЛА типа "Shahed 131/136" Снегиревскую общину. В результате атаки в с. Васильевка повреждено одно нежилое здание, два жилых дома и линии электропередач.

200 абонентов были без света, но сейчас электроснабжение почти восстановили. Пострадавших нет.