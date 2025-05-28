Росія вночі атакувала Україну балістикою та 88 безпілотниками: ППО знешкодила 71 дрон

У ніч на 28 травня росіяни атакували Україну 5 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, включно з безпілотниками інших типів на сході, півночі та півдні країни.

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Зокрема, 34 було збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.