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Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 88 беспилотниками: ПВО обезвредила 71 дрон

Станислав ПогориловСреда, 28 мая 2025, 09:17
Россия ночью атаковала Украину баллистикой и 88 беспилотниками: ПВО обезвредила 71 дрон
фото: Зеленский в telegram

В ночь на 28 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БПЛА типа Shahed, включая беспилотники других типов на востоке, севере и юге страны.

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В частности, 34 были сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Фиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.

Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОракетный ударбеспилотникиШахед
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