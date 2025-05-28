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Німецька "подруга Путіна" хоче референдум щодо Taurus для України

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 28 травня 2025, 09:26
Німецька подруга Путіна хоче референдум щодо Taurus для України
Сара Вагенкнехт. Фото: Getty Images

У Німеччині голова ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо курсу федерального уряду на фоні дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень дальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, в майбутньому ракети Taurus – вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві".

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Деталі: Вона висловила підозру, що німецький уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні.

 "Спочатку федеральний уряд робить поставки озброєнь секретними, а потім знімає обмеження на дальність – це має сенс тільки в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити ракети Taurus або вже зробив це", – сказала вона.

"Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus", – зажадала  Вагенкнехт.

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За її словами, населення повинно мати можливість встановити межі для федерального уряду в його політиці щодо України.

"Не може бути так, щоб громадськість була відсторонена, а потім ми раптом прокинулися в умовах ядерної війни", – сказала Вагенкнехт напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна цієї середи.

Передісторія:

  • У понеділок, 26 травня, канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. Він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.
  • Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
  • Єдина далекобійна німецька зброя, яку Україна просить у Німеччини – це ракети Taurus.
  • У минулому Мерц висловлювався за поставки цих ракет до України, але з часу приходу до влади на початку травня він не зробив жодних коментарів щодо ймовірних постачань цих ракет Києву.
  • Водночас уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.

НімеччиназброяУкраїнаросійсько-українська війна
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