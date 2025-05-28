Німецька "подруга Путіна" хоче референдум щодо Taurus для України

У Німеччині голова ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо курсу федерального уряду на фоні дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень дальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя – можливо, в майбутньому ракети Taurus – вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві".

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Деталі: Вона висловила підозру, що німецький уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні.

"Спочатку федеральний уряд робить поставки озброєнь секретними, а потім знімає обмеження на дальність – це має сенс тільки в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити ракети Taurus або вже зробив це", – сказала вона.

"Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus", – зажадала Вагенкнехт.

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За її словами, населення повинно мати можливість встановити межі для федерального уряду в його політиці щодо України.

"Не може бути так, щоб громадськість була відсторонена, а потім ми раптом прокинулися в умовах ядерної війни", – сказала Вагенкнехт напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна цієї середи.

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