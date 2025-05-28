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Немецкая "подруга Путина" хочет референдум относительно Taurus для Украины

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 28 мая 2025, 09:26
Немецкая подруга Путина хочет референдум относительно Taurus для Украины
Сара Вагенкнехт. Фото: Getty Images

В Германии председатель ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт, призывает к проведению референдума относительно курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь: "Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus - поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве".

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Детали: Она выразила подозрение, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.

 "Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность - это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это", - сказала она.

"Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", – потребовала Вагенкнехт.

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По ее словам, население должно иметь возможность установить границы для федерального правительства в его политике в отношении Украины.

"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", – сказала Вагенкнехт накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в эту среду.

Предыстория:

  • В понедельник, 26 мая, канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.
  • Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.
  • Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.
  • В прошлом Мерц высказывался за поставки этих ракет в Украину, но со времени прихода к власти в начале мая он не сделал никаких комментариев относительно возможных поставок этих ракет Киеву.
  • В то же время правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.

ГерманияоружиеУкраинароссийско-украинская война
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