Немецкая "подруга Путина" хочет референдум относительно Taurus для Украины

В Германии председатель ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт, призывает к проведению референдума относительно курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь: "Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus - поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве".

Реклама:

Детали: Она выразила подозрение, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.

"Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность - это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это", - сказала она.

"Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", – потребовала Вагенкнехт.

РЕКЛАМА:

По ее словам, население должно иметь возможность установить границы для федерального правительства в его политике в отношении Украины.

"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", – сказала Вагенкнехт накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в эту среду.

Предыстория: