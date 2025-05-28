"Цікавий удар": Зеленський розповів, що ЗСУ одночасно вразили понад 40 одиниць техніки РФ

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив, що українські військові нещодавно завдали удару по російських позиціях, застосувавши одночасно 400 дронів. У результаті було знищено понад 40 одиниць ворожої техніки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою".

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Деталі: Зеленський наголосив, що це була перша спроба такої операції, і висловив упевненість, що Україна зможе продемонструвати ще масштабніші дії.

Також президент заявив, що Україна розвиває системи повітряного перехоплення, зокрема за участі дронів.

Пряма мова: Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон". Ми їх вже використовуємо"

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Деталі: За його словами, дрони-перехоплювачі стали відповіддю на удари "шахедами", які росіяни запускають на висотах, недосяжних для мобільних вогневих груп.