"Интересный удар": Зеленский рассказал, что ВСУ одновременно поразили более 40 единиц техники РФ

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что украинские военные недавно нанесли удар по российским позициям, применив одновременно 400 дронов. В результате было уничтожено более 40 единиц вражеской техники.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Например, недавно у нас был интересный удар по ним. Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 ед. техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя".

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Детали: Зеленский отметил, что это была первая попытка такой операции, и выразил уверенность, что Украина сможет продемонстрировать еще более масштабные действия.

Также президент заявил, что Украина развивает системы воздушного перехвата, в частности с участием дронов.

Прямая речь: Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон". Мы их уже используем"

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Детали: По его словам, дроны-перехватчики стали ответом на удары "шахедами", которые россияне запускают на высотах, недосягаемых для мобильных огневых групп.