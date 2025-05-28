Зеленский рассказал, что в Ватикане они с Трампом обсуждали санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что во время встречи с Дональдом Трампом в Ватикане они обсуждали санкции в отношении российской энергетической и банковской систем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом в Ватикане одним из вопросов, которые обсудили лидеры Украины и США, была санкционная политика.

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"Президент Трамп поддержал, что если Россия не остановится, будут санкционные шаги. Мы с ним проговорили два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел", – отметил украинский лидер.

Зеленский положительно оценил разговор с американским лидером и отметил, что он – "подтверждение политики США по введению сильных санкций против России, если Путин не пойдет на прекращение огня".

Напомним:

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