Зеленський прибув до Німеччини, де зустрінеться із Мерцом

Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини Берліна у середу, 28 травня, його літак приземлився в столичному аеропорту Шенефельд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Очікується, що Зеленський зустрінеться із канцлером країни Фрідріхом Мерцом.

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Німецький канцлер, як раніше писали ЗМІ, хоче обговорити під час особистої зустрічі із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією.

Що передувало:

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