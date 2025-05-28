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Зеленський прибув до Німеччини, де зустрінеться із Мерцом

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 28 травня 2025, 12:31
Зеленський прибув до Німеччини, де зустрінеться із Мерцом
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини Берліна у середу, 28 травня, його літак приземлився в столичному аеропорту Шенефельд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Очікується, що Зеленський зустрінеться із канцлером країни Фрідріхом Мерцом.

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Німецький канцлер, як раніше писали ЗМІ, хоче обговорити під час особистої зустрічі із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією.

Що передувало:

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  • У понеділок, 26 травня, Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. Він уточнив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.
  • Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
  • Єдина далекобійна німецька зброя, яку Україна просить у Німеччини – це ракети Taurus.

ЗеленськийНімеччинаУкраїнаМерц
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