Зеленский прибыл в Германию, где встретится с Мерцом
Среда, 28 мая 2025, 12:31
Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии Берлин в среду, 28 мая, его самолет приземлился в столичном аэропорту Шенефельд.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: Ожидается, что Зеленский встретится с канцлером страны Фридрихом Мерцом.
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Немецкий канцлер, как ранее писали СМИ, хочет обсудить во время личной встречи с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.
Что предшествовало:
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- В понедельник, 26 мая, Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.
- Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.
- Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.