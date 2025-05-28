Зеленский прибыл в Германию, где встретится с Мерцом

Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии Берлин в среду, 28 мая, его самолет приземлился в столичном аэропорту Шенефельд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Ожидается, что Зеленский встретится с канцлером страны Фридрихом Мерцом.

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Немецкий канцлер, как ранее писали СМИ, хочет обсудить во время личной встречи с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Что предшествовало:

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