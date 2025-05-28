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Умєров розкрив деталі угоди про виробництво IRIS-T для України

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 28 травня 2025, 18:58
Умєров розкрив деталі угоди про виробництво IRIS-T для України
фото: Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що новий контракт на виробництво систем IRIS-T для України та ракет до них складає 2,2 млрд євро.

Джерело: Умєров у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Умєров, який перебуває у Берліні в рамках візиту української делегації на чолі з Володимиром Зеленським, нагадав, що у середу на тлі візиту українських посадовців Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро.

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Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.

Міністр не повідомив про терміни виробництва чи поставки цих засобів. 

Також Умєров уточнив, що Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

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Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави, однак не став розкривати багатьох деталей у рамках нової політики обмеженого інформування про військову підтримку Києва.

Мерц також пообіцяв зробити все, щоб газопровід "Північний потік 2" не запрацював. 

зброявиробництвоНімеччинаУкраїна
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