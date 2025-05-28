Умеров раскрыл детали соглашения о производстве IRIS-T для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что новый контракт на производство систем IRIS-T для Украины и ракет к ним составляет 2,2 млрд евро.

Источник: Умеров в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Умеров, который находится в Берлине в рамках визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, напомнил, что в среду на фоне визита украинских чиновников Германия объявила о пакете военной помощи на 5 миллиардов евро.

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Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 миллиарда евро.

Министр не сообщил о сроках производства или поставки этих средств.

Также Умеров уточнил, что Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.

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Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства, однако не стал раскрывать многих деталей в рамках новой политики ограниченного информирования о военной поддержке Киева.

Мерц также пообещал сделать все, чтобы газопровод "Северный поток 2" не заработал.