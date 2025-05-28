Трамп заявив, що "дуже-дуже розчарований" агресією Путіна, але в його брехні не певен

Президент США Дональд Трамп висловив сильне розчарування тим, як Росія атакує Україну під час спроб США налагодити переговорний процес. Водночас американськй лідер поки сумнівається, що очільник Кремля Владімір Путін його обманює.

Джерело: Трамп журналістам у Білому домі, пише "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, чи не саботує господар Кремля зусилля зі встановлення миру в Україні і чи справді він хоче припинення війни, Трамп відповів, що "не може цього сказати, але дасть знати приблизно за два тижні".

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"Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні", – пообіцяв він.

Трамп заявив, що його спецпосланник Стівен Віткофф "робить феноменальну роботу і зараз дуже рішуче веде переговори" з російською стороною.

"Я можу сказати лише те, що я дуже-дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей (в Україні. – Ред.) вбили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже-дуже розчарований", – сказав президент США.

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На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп також обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.