Трамп заявил, что "очень-очень разочарован" агрессией Путина, но в его лжи не уверен

Президент США Дональд Трамп выразил сильное разочарование тем, как Россия атакует Украину во время попыток США наладить переговорный процесс. В то же время американский лидер пока сомневается, что глава Кремля Владимир Путин его обманывает.

Источник: Трамп журналистам в Белом доме, пишет "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, не саботирует ли хозяин Кремля усилия по установлению мира в Украине и действительно ли он хочет прекращения войны, Трамп ответил, что "не может этого сказать, но даст знать примерно через две недели".

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"Мы узнаем, обманывает он нас или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе, но это займет примерно полтора-два недели", – пообещал он.

Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Виткофф "делает феноменальную работу и сейчас очень решительно ведет переговоры" с российской стороной.

"Я могу сказать только то, что я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей (в Украине. – Ред.) убили посреди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим. Очень-очень разочарован", – сказал президент США.

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На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп также обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.