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ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 20:23
ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Фото - getty images

Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву посла України в ЄС Всеволода Ченцова

Деталі: Посол України в Європейському Союзі наголосив, що існуючий механізм тимчасового захисту для українців в ЄС буде продовжений до березня 2027 року.

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"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Всеволод Ченцов.

Він зауважив, що на рішення Єврокомісії "вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується". 

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – пояснив посол України.

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Ченцов розповів, що паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться. 

Дипломат повідомив, що наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віце-прем’єр-міністра України – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".

"Ми будемо ставити питання,  яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, – тих, які готові повернутися, – якщо безпекова ситуація дозволятиме це", – розповів він.

За результатами консультацій з українською стороною, Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

Раніше повідомлялося, що ЄС розмірковує про можливість надання українцям інших статусів для продовження їхнього перебування на території Євросоюзу.

ЄСбіженці
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