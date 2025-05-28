ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова

Посол Украины в Европейском Союзе отметил, что существующий механизм временной защиты для украинцев в ЕС будет продлен до марта 2027 года.

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"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года", – заявил Всеволод Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС – это женщины, и около трети – дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", – пояснил посол Украины.

Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

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Он сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, – тех, которые готовы вернуться, – если ситуация с безопасностью будет позволять это", – рассказал дипломат.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Напомним, что Совет ЕС до марта 2026 года.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины вследствие полномасштабной российской агрессии.

Ранее сообщалось, что ЕС размышляет о возможности предоставления украинцам других статусов для продления их пребывания на территории Евросоюза.