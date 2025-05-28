Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникСреда, 28 мая 2025, 20:23
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Фото - getty images

Во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12-13 июня Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова

Посол Украины в Европейском Союзе отметил, что существующий механизм временной защиты для украинцев в ЕС будет продлен до марта 2027 года.

Реклама:

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года", – заявил Всеволод Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии "повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается".

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС – это женщины, и около трети – дети, то есть уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно", – пояснил посол Украины.
Ченцов рассказал, что параллельно в ЕС продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится.

РЕКЛАМА:

Он сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Алексея Чернышева, который проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему "поиска общего подхода к указанному вопросу".

"Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, – тех, которые готовы вернуться, – если ситуация с безопасностью будет позволять это", – рассказал дипломат.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Напомним, что Совет ЕС до марта 2026 года.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины вследствие полномасштабной российской агрессии.

Ранее сообщалось, что ЕС размышляет о возможности предоставления украинцам других статусов для продления их пребывания на территории Евросоюза.

ЕСбеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Дуров заявил о начале партнерства Telegram и компании Маска
Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст
фото, видеоУкраинские дроны поразили под Москвой завод "Радуга", который производит крылатые ракеты
Умер народный депутат Сергей Швец
Все новости...
ЕС
Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст
Почти 60% граждан ЕС поддерживают закупку и поставку оружия для Украины – опрос
Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем Евросоюз тратит на помощь Украине - Bild
Последние новости
22:38
Трех гражданских ранили обстрелы РФ в Долгой Балке в Донецкой области
22:24
теннисСтародубцева разобралась с россиянкой и вышла в третий круг Ролан Гаррос
22:04
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
21:43
Немецкий министр после встречи с Рубио советует Путину готовиться к новым санкциям
21:26
Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания
21:24
Турция подтвердила, что министр иностранных дел приедет в Украину
21:14
В Украине слишком много вакансий для людей без высшего образования: будут искать баланс
21:12
Доисторические люди создавали орудие из костей китов еще 20 тысяч лет назад: как им это удавалось
21:04
Трамп воздерживается от новых санкций против России, потому что это может "испортить сделку"
20:57
СМИ: НАТО предлагает включить кибербезопасность в новую цель оборонных расходов
Все новости...
Реклама:
Реклама: