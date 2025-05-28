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Трамп утримується від нових санкцій проти Росії, бо це може "зіпсувати угоду"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 21:04
Трамп утримується від нових санкцій проти Росії, бо це може зіпсувати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", він сказав журналістам у Білому домі в середу

Деталі: За словами Трампа, від запровадження нових санкцій проти Росії його утримує "тільки те, що якщо я вважаю, що я близький до угоди, я не хочу все зіпсувати, зробивши це (наклавши санкції. – Ред.)".

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Він також заявив, що "набагато жорсткіший", ніж вважають, і "потрібно знати, коли використовувати" тиск.

"Це не моя війна. Це війна Байдена, війна Зеленського і війна Путіна. Це не війна Трампа. Я тут лише заради одного – щоб побачити, чи зможу я її закінчити, щоб врятувати 5000 життів на тиждень і багато грошей", – сказав Трамп.

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

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За даними WSJ, Трамп справді обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.

Серед останнього, президент США заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.

ТрампсанкціїСШАРосія
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