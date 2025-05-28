Трамп воздерживается от новых санкций против России, потому что это может "испортить сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения".

Источник: как сообщает "Европейская правда", он сказал журналистам в Белом доме в среду

Детали: По словам Трампа, от введения новых санкций против России его удерживает "только то, что если я считаю, что я близок к соглашению, я не хочу все испортить, сделав это (введя санкции. – Ред.)".

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Он также заявил, что "гораздо жестче", чем считают, и "нужно знать, когда использовать" давление.

"Это не моя война. Это война Байдена, война Зеленского и война Путина. Это не война Трампа. Я здесь только ради одного – чтобы увидеть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасти 5000 жизней в неделю и много денег", – сказал Трамп.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

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По данным WSJ, Трамп действительно обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.

Среди прочего, президент США заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.