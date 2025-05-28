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Трьох цивільних поранила РФ в Довгій Балці на Донеччині

Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 22:38
Трьох цивільних поранила РФ в Довгій Балці на Донеччині
Фото - донецька обласна прокуратура

Російські окупанти скинули дві авіабомби на житлові будинки в Довгій Балці на Донеччині, поранено трьох цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "28 травня 2025 року, о 16:10, війська РФ атакували Іллінівську громаду. По селищу Довга Балка ворог наніс 2 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК. Влучання відбулось у житлову забудову, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних".

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Деталі: У чоловіка 54 років та його 74-річної матері діагностували множинні садна, забої й контузії.

55-річного мешканця ушпиталили з мінно-вибуховою і відкритою черепно-мозковою травмами та осколковим пораненням руки. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

У населеному пункті пошкоджено 5 домогосподарств і крамницю.

Донецька областьросійсько-українська війна
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