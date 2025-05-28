Трех гражданских ранила РФ в Долгой Балке в Донецкой области

Российские оккупанты сбросили две авиабомбы на жилые дома в Долгой Балке в Донецкой области, ранены трое гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "28 мая 2025 года, в 16:10, войска РФ атаковали Ильиновскую громаду. По поселку Длинная Балка враг нанес 2 авиаудара "ФАБ-250" с модулем УМПК. Попадание произошло в жилую застройку, где в своих домах получили телесные повреждения трое гражданских".

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Детали: У мужчины 54 лет и его 74-летней матери диагностировали множественные ссадины, ушибы и контузии.

55-летнего жителя госпитализировали с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами и осколочным ранением руки. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В населенном пункте повреждены 5 домохозяйств и магазин.