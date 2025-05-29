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США "агресивно" скасовуватимуть візи китайським студентам – Держсекретар

Іван Д'яконовЧетвер, 29 травня 2025, 03:09
США агресивно скасовуватимуть візи китайським студентам – Держсекретар
Ілюстративне фото: Getty Images

Державний департамент США планує анулювати візи для китайських студентів, які мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчаються в галузях, що мають критичне значення для національної безпеки США. 

Джерело: CNN

Деталі: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Держдепартамент у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки працюватиме над анулюванням чинних віз для китайських студентів. Йдеться, зокрема, про осіб, які "пов’язані з Комуністичною партією Китаю або навчаються в сферах, що мають критичне значення для національної безпеки США".

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"Ми також переглянемо візові критерії, щоб посилити перевірку всіх майбутніх візових заявок з Китайської Народної Республіки та Гонконгу", – наголосив Рубіо.

За даними спільного звіту Інституту міжнародної освіти (IIE) та Держдепу США, у 2023–2024 навчальному році в американських вишах навчалося понад 275 тисяч студентів з Китаю. Це друга за чисельністю група іноземних студентів у США після Індії. Багато з них беруть участь у дослідницьких та інноваційних програмах університетів.

Рішення було оголошено наступного дня після того, як Державний департамент наказав призупинити видачу нових студентських віз по всьому світу, готуючись до посиленої перевірки соціальних мереж.

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Передісторія: 

  • 22 травня Федеральний суддя Каліфорнії видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації президента США Дональда Трампа позбавляти іноземних студентів законного статусу для навчання і роботи у Штатах.

СШАстудентивізи
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