США "агресивно" скасовуватимуть візи китайським студентам – Держсекретар

Державний департамент США планує анулювати візи для китайських студентів, які мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчаються в галузях, що мають критичне значення для національної безпеки США.

Джерело: CNN

Деталі: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Держдепартамент у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки працюватиме над анулюванням чинних віз для китайських студентів. Йдеться, зокрема, про осіб, які "пов’язані з Комуністичною партією Китаю або навчаються в сферах, що мають критичне значення для національної безпеки США".

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"Ми також переглянемо візові критерії, щоб посилити перевірку всіх майбутніх візових заявок з Китайської Народної Республіки та Гонконгу", – наголосив Рубіо.

За даними спільного звіту Інституту міжнародної освіти (IIE) та Держдепу США, у 2023–2024 навчальному році в американських вишах навчалося понад 275 тисяч студентів з Китаю. Це друга за чисельністю група іноземних студентів у США після Індії. Багато з них беруть участь у дослідницьких та інноваційних програмах університетів.

Рішення було оголошено наступного дня після того, як Державний департамент наказав призупинити видачу нових студентських віз по всьому світу, готуючись до посиленої перевірки соціальних мереж.

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