США "агрессивно" отменят визы китайским студентам – Госсекретарь

Государственный департамент США планирует аннулировать визы для китайских студентов, которые имеют связи с Коммунистической партией Китая или учатся в областях, имеющих критическое значение для национальной безопасности США.

Источник: CNN

Детали: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Госдепартамент в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности будет работать над аннулированием действующих виз для китайских студентов. Речь идет, в частности, о лицах, которые "связаны с Коммунистической партией Китая или учатся в сферах, имеющих критическое значение для национальной безопасности США".

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"Мы также пересмотрим визовые критерии, чтобы усилить проверку всех будущих визовых заявок из Китайской Народной Республики и Гонконга", – подчеркнул Рубио.

По данным совместного отчета Института международного образования (IIE) и Госдепа США, в 2023-2024 учебном году в американских вузах обучалось более 275 тысяч студентов из Китая. Это вторая по численности группа иностранных студентов в США после Индии. Многие из них участвуют в исследовательских и инновационных программах университетов.

Решение было объявлено на следующий день после того, как Государственный департамент приказал приостановить выдачу новых студенческих виз по всему миру, готовясь к усиленной проверке социальных сетей.

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