У США суддя видав рішення про заборону скасовувати візи іноземним студентам

Федеральний суддя Каліфорнії видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації президента США Дональда Трампа позбавляти іноземних студентів законного статусу для навчання і роботи у Штатах.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Рішення окружного судді США Джеффрі Вайта в Окленді, винесене у четвер, забороняє скасовувати легальний статус іноземних студентів без проведення індивідуального розгляду та дотримання критеріїв, викладених у федеральних правилах.

Реклама:

Видання нагадує, що адміністрація Трампа з початку цього року припинила реєстрацію тисяч іноземних громадян у базі даних Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS).

Цей крок було зроблено після того, як адміністрація заявила, що вживає заходів для боротьби з іноземними студентами з кримінальним минулим.

Окремо у четвер адміністрація Трампа повідомила Гарвардський університет про те, що вона відкликає сертифікацію навчального закладу за програмою SEVIS, що означає, що заклад не може набирати іноземних студентів.

РЕКЛАМА:

Разом з тим, вказує Bloomberg, розпорядження Вайта стосується окремих студентів, а не установ.

Скасування реєстрації у базі даних SEVIS фактично означає, що студенти більше не мають легального статусу в країні, що наражає їх на ризик арешту, затримання та навіть депортації.

У квітні влада США відновила скасований статус тисяч студентів, незважаючи на кілька судових спорів. Вайт написав, що він стурбований тим, що чиновники намагаються уникнути судового контролю, "різко" змінюючи позицію для вирішення окремих справ у судах по всій країні.

"Незрозуміло, чим закінчиться ця гра в піжмурки, якщо не заборонити відповідачам обходити власні обов'язкові правила", – написав федеральний суддя.

Противники справ студентів, які підпадають під дію SEVIS, стверджували, що масові звільнення були незаконними і що принаймні в деяких випадках адміністрація відбирала студентів, які не відповідали стандартам для анулювання свого статусу.

Вайт додав, що студенти, які подали позов до його суду, найімовірніше, доб'ються успіху, стверджуючи, що анулювання їхнього статусу було "довільним і примхливим".

Його постанова також забороняє адміністрації заарештовувати або затримувати студентів на підставі анулювання SEVIS або "накладати будь-які несприятливі юридичні наслідки", поки триває судовий розгляд.

Що передувало: