Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію
Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження.
Джерело: Financial Times, Bloomberg, Politico
Деталі: У середу, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчі укази Трампа щодо введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.
Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обгрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.
"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів", – йдеться в рішенні суду.
Суд постановив, що укази Трампа "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону".
Зокрема, йдеться про введені ним 25-відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, 20-відсоткові – на китайський імпорт, а також 10-відсотковий тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США, які обгрунтовувалися необхідністю зменшення торговельного дефіциту.
Суд також скасував "взаємні" тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.
"Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд, який разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти мит Трампа.
Речник Білого дому розкритикував це рішення та заявив, що "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".
Упродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.
Передісторія:
- Раніше Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", а потім сказав, що це "зовсім не війна", посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів. Він додав, що ці країни "цілують мене в дупу".