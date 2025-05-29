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Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

Іван Д'яконовЧетвер, 29 травня 2025, 05:02
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження.

Джерело: Financial Times, Bloomberg, Politico

Деталі: У середу, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчі укази Трампа щодо введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

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Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обгрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів", – йдеться в рішенні суду.

Суд постановив, що укази Трампа "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону".

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Зокрема, йдеться про введені ним 25-відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, 20-відсоткові – на китайський імпорт, а також 10-відсотковий тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США, які обгрунтовувалися необхідністю зменшення торговельного дефіциту.

Суд також скасував "взаємні" тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

"Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд, який разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти мит Трампа.

Речник Білого дому розкритикував це рішення та заявив, що "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".

Упродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Передісторія: 

  • Раніше Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", а потім сказав, що це "зовсім не війна", посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів. Він додав, що ці країни "цілують мене в дупу".

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