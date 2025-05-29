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Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие

Иван ДьяконовЧетверг, 29 мая 2025, 05:02
Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными введенные президентом Дональдом Трампом тарифы, постановив, что глава государства превысил свои полномочия.

Источник: Financial Times, Bloomberg, Politico

Детали: В среду коллегия из трех судей Федерального суда по вопросам международной торговли США единогласно приняла решение о признании неконституционными исполнительные указы Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран.

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Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который Трамп ссылался для обоснования введения тарифов, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, ... для регулирования импорта с помощью тарифов", – говорится в решении суда.

Суд постановил, что указы Трампа "объявляются недействительными как противоречащие закону".

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В частности, речь идет о введенных им 25-процентных пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20-процентных – на китайский импорт, а также 10-процентном тарифе на импорт всех торговых партнеров США, которые обосновывались необходимостью уменьшения торгового дефицита.

Суд также отменил "взаимные" тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если иностранные правительства не смогут к тому времени достичь соглашения с Белым домом.

"Мы возбудили это дело, потому что Конституция не предоставляет ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента", – заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд, который вместе с 11 другими генеральными прокурорами подал иск против пошлин Трампа.

Представитель Белого дома раскритиковал это решение и заявил, что "президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

В течение нескольких минут после объявления решения администрация Трампа подала апелляцию.

Предыстория:

  • Ранее Трамп утверждал, что его глобальная тарифная политика является "войной с миром", а потом сказал, что это "вовсе не война", ссылаясь на страны, которые отправляют мировых лидеров в США для переговоров. Он добавил, что эти страны "целуют меня в задницу".

тарифыТрампСШАсуд
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