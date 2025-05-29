Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Малайзии запретили ЛГБТК-прайды из-за "угрозы вере и моральным ценностям"

Иван ДьяконовЧетверг, 29 мая 2025, 06:05
В Малайзии запретили ЛГБТК-прайды из-за угрозы вере и моральным ценностям
иллюстративное фото: Getty Images

Правительство Малайзии выступило против проведения прайд-мероприятия, заявив, что оно противоречит Конституции, законам и религиозным ценностям страны. Министр по делам религии приказал провести расследование и запретить подобные инициативы, которые получили резонанс в соцсетях.

Источник: Bloomberg

Детали: Министр в составе кабинета премьер-министра Малайзии по вопросам религии Мохд Наим Мохтар в среду, 28 мая, выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что "любые попытки нормализации ЛГБТК-культуры в стране противоречат Федеральной конституции, действующим законам и официальной государственной политике".

Реклама:

Он приказал правоохранительным органам, включая полицию, принять надлежащие меры в случае нарушения законодательства во время подготовки и проведения мероприятия под названием "Прайд-забота: квир-истории и осведомленность о сексуальном здоровье".

Министр подчеркнул, что даже "закрытые мероприятия такого формата явно противоречат социальным нормам и религиозным ценностям, которых придерживается большинство малайзийцев".

"Я призываю все стороны вместе защищать социальные и моральные структуры нашего общества от любых элементов, которые могут нанести ущерб вере, морали и гармонии страны", – заявил Наим.

РЕКЛАМА:

Власти призвали организаторов немедленно прекратить все действия, нарушающие законы страны и "моральные стандарты общества". Кроме того, религиозные органы выразили готовность применить жесткие меры, в частности, в отношении участия мусульман.

Дословно: "С момента прихода к власти премьер-министра Анвара Ибрагима правительство жестко подавляет культуру гордости, пытаясь успокоить мусульманское большинство страны. В частности, администрация конфисковала часы с радужной тематикой из магазинов Swatch Group AG и внезапно отменила музыкальный фестиваль после того, как двое членов группы поцеловались на сцене".

ЛГБТМалайзия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы
Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие
Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Все новости...
ЛГБТ
В Киеве произошла стычка между полицией и протестующими
В Австрии арестовали 15 человек за нападения на представителей ЛГБТК-сообщества
В Будапеште массовые протесты из-за запрета ЛГБТ-прайда
Последние новости
08:48
Рубио в разговоре с Лавровым призвал к добросовестному диалогу РФ с Украиной
08:41
Россияне ударили УАБами по Верхней Терсе: под завалами люди – ОВА
08:33
текстПочему убили Портнова: личный конфликт, бизнес, россияне, наркокартель?
08:31
фото Российская дроновая атака: на Сумщине погиб мужчина, горели склады и уничтожены дома
08:29
футбол"Челси" разгромил "Бетис" и стал победителем Лиги конференций-2024/25
08:21
На фронте 205 боевых столкновений: Покровское направление оккупанты штурмовали более 50 раз
08:15
В Португалии ультраправые впервые в истории получили второе место на выборах
07:41
фото Россияне били по Днепропетровской области: 3 раненых
07:27
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки
06:55
Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы
Все новости...
Реклама:
Реклама: