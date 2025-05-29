В Малайзии запретили ЛГБТК-прайды из-за "угрозы вере и моральным ценностям"

Правительство Малайзии выступило против проведения прайд-мероприятия, заявив, что оно противоречит Конституции, законам и религиозным ценностям страны. Министр по делам религии приказал провести расследование и запретить подобные инициативы, которые получили резонанс в соцсетях.

Источник: Bloomberg

Детали: Министр в составе кабинета премьер-министра Малайзии по вопросам религии Мохд Наим Мохтар в среду, 28 мая, выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что "любые попытки нормализации ЛГБТК-культуры в стране противоречат Федеральной конституции, действующим законам и официальной государственной политике".

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Он приказал правоохранительным органам, включая полицию, принять надлежащие меры в случае нарушения законодательства во время подготовки и проведения мероприятия под названием "Прайд-забота: квир-истории и осведомленность о сексуальном здоровье".

Министр подчеркнул, что даже "закрытые мероприятия такого формата явно противоречат социальным нормам и религиозным ценностям, которых придерживается большинство малайзийцев".

"Я призываю все стороны вместе защищать социальные и моральные структуры нашего общества от любых элементов, которые могут нанести ущерб вере, морали и гармонии страны", – заявил Наим.

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Власти призвали организаторов немедленно прекратить все действия, нарушающие законы страны и "моральные стандарты общества". Кроме того, религиозные органы выразили готовность применить жесткие меры, в частности, в отношении участия мусульман.

Дословно: "С момента прихода к власти премьер-министра Анвара Ибрагима правительство жестко подавляет культуру гордости, пытаясь успокоить мусульманское большинство страны. В частности, администрация конфисковала часы с радужной тематикой из магазинов Swatch Group AG и внезапно отменила музыкальный фестиваль после того, как двое членов группы поцеловались на сцене".