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ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 07:27
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще понад тисячу російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ наблизились до 985 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 984 940 (+1 050) осіб,
  • танків – 10 864 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 22 645 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28 386 (+31) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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