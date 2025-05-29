ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Четвер, 29 травня 2025, 07:27
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще понад тисячу російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ наблизились до 985 тисяч у живій силі.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 984 940 (+1 050) осіб,
- танків – 10 864 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 22 645 (+1) од,
- артилерійських систем – 28 386 (+31) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56) од.
Дані уточнюються.