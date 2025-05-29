ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще понад тисячу російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ наблизились до 985 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 984 940 (+1 050) осіб,

танків – 10 864 (+0) од,

бойових броньованих машин – 22 645 (+1) од,

артилерійських систем – 28 386 (+31) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56) од.

Дані уточнюються.