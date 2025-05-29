ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки
Четверг, 29 мая 2025, 07:27
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще более тысячи российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 985 тысячам в живой силе.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 984 940 (+1 050) человек,
- танков – 10 864 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 22 645 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 28 386 (+31) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 999 (+81) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 015 (+56) ед.
Данные уточняются.