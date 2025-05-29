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ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 07:27
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще более тысячи российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 985 тысячам в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 984 940 (+1 050) человек,
  • танков – 10 864 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 645 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 28 386 (+31) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 999 (+81) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50 015 (+56) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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