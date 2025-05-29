ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще более тысячи российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ приблизились к 985 тысячам в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 984 940 (+1 050) человек,

танков – 10 864 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 22 645 (+1) ед,

артиллерийских систем – 28 386 (+31) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 999 (+81) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 50 015 (+56) ед.

Данные уточняются.