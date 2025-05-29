Росіяни били по Дніпропетровщині: 3 поранених

Три людини дістали поранення внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 29 травня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор не припиняв терор Нікопольщини. Застосовував важку артилерію та БпЛА. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей".

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Деталі: Також загарбники вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Через російську атаку двоє людей дістали поранення, зруйновано приватний будинок та ще два пошкоджено.

