Росіяни били по Дніпропетровщині: 3 поранених
Четвер, 29 травня 2025, 07:41
Три людини дістали поранення внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 29 травня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Агресор не припиняв терор Нікопольщини. Застосовував важку артилерію та БпЛА. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей".
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Деталі: Також загарбники вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Через російську атаку двоє людей дістали поранення, зруйновано приватний будинок та ще два пошкоджено.