Россияне били по Днепропетровской области: 3 раненых

Три человека получили ранения в результате российских ударов по Днепропетровской области ночью 29 мая.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор не прекращал террор Никопольщины. Применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Бил по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Пострадал 61-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома и 30 солнечных панелей".

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Детали: Также захватчики ударили КАБами по Новопавловской общине Синельниковского района. Из-за российской атаки два человека получили ранения, разрушен частный дом и еще два повреждены.