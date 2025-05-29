Россияне били по Днепропетровской области: 3 раненых
Четверг, 29 мая 2025, 07:41
Три человека получили ранения в результате российских ударов по Днепропетровской области ночью 29 мая.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Агрессор не прекращал террор Никопольщины. Применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Бил по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Пострадал 61-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома и 30 солнечных панелей".
Реклама:
Детали: Также захватчики ударили КАБами по Новопавловской общине Синельниковского района. Из-за российской атаки два человека получили ранения, разрушен частный дом и еще два повреждены.