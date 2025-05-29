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На фронті 205 бойових зіткнень: Покровський напрямок окупанти штурмували понад 50 разів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 травня 2025, 08:21
На фронті 205 бойових зіткнень: Покровський напрямок окупанти штурмували понад 50 разів
фото: МВС

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту і Курському плацдармі відбулося 205 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували Покровський напрямок, де було відбито 54 атаки ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

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На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку.

Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

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