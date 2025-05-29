Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте 205 боевых столкновений: Покровское направление оккупанты штурмовали более 50 раз

Станислав ПогориловЧетверг, 29 мая 2025, 08:21
На фронте 205 боевых столкновений: Покровское направление оккупанты штурмовали более 50 раз
фото: МВД

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 205 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали Покровское направление, где было отражено 54 атаки врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

Реклама:

На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых - из реактивной системы залпового огня.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ России от взыва погиб заместитель мэра, который наводил ракеты на Мариуполь
Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы
Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Все новости...
Вооруженные силы
Генштаб: Украинские защитники отбили 197 атак врага, из них 52 на Покровском направлении
Посадить боевой самолет на автодорогу: страны НАТО отработали сложный маневр в Финляндии и Швеции
На фронте 216 боевых столкновений, более половины из которых на 3 направлениях – Генштаб
Последние новости
10:32
Госдума РФ одобрила увеличение дефицита бюджета втрое из-за падения цен на нефть
10:26
Какие наиболее распространенные симптомы длительного COVID-19 у детей до 5 лет? Ответ исследователей
10:22
Связанные с РФ хакеры пытались атаковать Минобороны Британии под видом журналистов
10:10
В Чехии представили новую боевую машину, способную противодействовать дронам
10:09
видеоПосле обвала ледника село в Швейцарии накрыло наводнение – 90% домов уничтожены
10:00
дополнено Россияне ударили УАБами по Верхней Терсе: есть погибший и раненый – ОВА
09:55
Россия атаковала Украину 90-та БпЛА: 56 из них обезвредили, но есть и попадания
09:50
Восстановление квот на импорт украинской агропродукции в ЕС: Шмыгаль не видит угроз
09:33
Пророссийский Додон пожаловался на вызов в полицию из-за георгиевской ленты
09:27
Немецкая "подруга Путина" обвинила Мерца и Зеленского в саботаже переговоров с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: