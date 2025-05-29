На фронте 205 боевых столкновений: Покровское направление оккупанты штурмовали более 50 раз

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 205 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали Покровское направление, где было отражено 54 атаки врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

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На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

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На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых - из реактивной системы залпового огня.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.