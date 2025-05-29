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Російська дронова атака: на Сумщині загинув чоловік, горіли склади і знищені будинки

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 08:31
Російська дронова атака: на Сумщині загинув чоловік, горіли склади і знищені будинки
ФОТО ОВА 

На Сумщині одна людина загинула, ще одна дістала важкі поранення, а також пошкоджено фермерське господарство, цивільну інфраструктуру та житлові будинки внаслідок російської атаки безпілотниками уночі 29 травня.

Джерело: Сумська обладміністрація в Telegram

Дослівно ОВА: "Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини. Білопільська громада – внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки". 

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Фото ОВА 

Деталі: У Верхньосироватській громаді загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру, а у Річківській – знищили приватний будинок.

 
Фото ОВА 

Також окупанти вдарили по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді – там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

Сумська областьбезпілотники
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