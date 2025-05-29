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Российская дроновая атака: на Сумщине погиб мужчина, горели склады и уничтожены дома

Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 08:31
Российская дроновая атака: на Сумщине погиб мужчина, горели склады и уничтожены дома
ФОТО ОВА 

На Сумщине один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения, а также повреждены фермерское хозяйство, гражданская инфраструктура и жилые дома в результате российской атаки беспилотниками ночью 29 мая.

Источник: Сумская обладминистрация в Telegram

Дословно ОВА: "Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА гражданские объекты в нескольких общинах Сумщины. Белопольская община – в результате попадания погиб мирный житель. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Разрушены жилые дома".

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Фото ОВА 

Детали: В Верхнесыроватской общине захватчики повредили гражданскую инфраструктуру, а в Речковской – уничтожили частный дом. 

 
Фото ОВА 

Также оккупанты ударили по территории фермерского хозяйства в Недригайловской общине – там загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

Сумская областьбеспилотники
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