Росіяни вдарили КАБами по Верхній Терсі: є загиблий і поранений – ОВА

Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото ілюстративне з Facebook ЗОВА

Російські загарбники атакували керованими авіабомбами Пологівський район Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула та одна дістала поранення, повідомив голова ОВА.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди".

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Доповнено: Пізніше Федоров додав, що внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна дістала поранення.