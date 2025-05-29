Росіяни вдарили КАБами по Верхній Терсі: є загиблий і поранений – ОВА
Четвер, 29 травня 2025, 10:00
Російські загарбники атакували керованими авіабомбами Пологівський район Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула та одна дістала поранення, повідомив голова ОВА.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди".
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Доповнено: Пізніше Федоров додав, що внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна дістала поранення.