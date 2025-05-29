Россияне ударили УАБами по Верхней Терсе: есть погибший и раненый – ОВА
Четверг, 29 мая 2025, 10:00
Российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Пологовский район Запорожской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения, сообщил глава ОВА.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "На рассвете враг атаковал УАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди".
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Дополнено: Позже Федоров добавил, что в результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один получил ранения.