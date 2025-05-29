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Россияне ударили УАБами по Верхней Терсе: есть погибший и раненый – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 10:00
Россияне ударили УАБами по Верхней Терсе: есть погибший и раненый – ОВА
Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото иллюстративное из Facebook ЗОВА

Российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Пологовский район Запорожской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения, сообщил глава ОВА.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "На рассвете враг атаковал УАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди".

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Дополнено: Позже Федоров добавил, что в результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один получил ранения.

Запорожская областьобстрел
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