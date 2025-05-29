Мерц не виключив передачу Taurus Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливим постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на телеканал ZDF

Пряма мова Мерца на питання ведучого про постачання Taurus: "Звичайно, це в межах можливого".

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Деталі: Водночас він додав, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

За словами Мерца, передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, тому військова підтримка Києва вдосконалюється вже сьогодні.

Говорячи про подальші санкції проти РФ, канцлер сказав: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

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