Мерц не виключив передачу Taurus Україні
Четвер, 29 травня 2025, 09:25
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливим постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на телеканал ZDF
Пряма мова Мерца на питання ведучого про постачання Taurus: "Звичайно, це в межах можливого".
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Деталі: Водночас він додав, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.
За словами Мерца, передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, тому військова підтримка Києва вдосконалюється вже сьогодні.
Говорячи про подальші санкції проти РФ, канцлер сказав: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".
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Передісторія:
- У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.
- Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.
- Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.