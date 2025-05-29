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Мерц не исключил передачу Taurus Украине

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 09:25
Мерц не исключил передачу Taurus Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ZDF

Прямая речь Мерца на вопрос ведущего о поставках Taurus: "Конечно, это в пределах возможного".

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Детали: В то же время он добавил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

По словам Мерца, передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, поэтому военная поддержка Киева совершенствуется уже сегодня.

Говоря о дальнейших санкциях против РФ, канцлер сказал: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

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Предыстория:

  • В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Кекнер.
  • Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.
  • Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.

Мерцпомощь Украинеоружие
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