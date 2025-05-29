Мерц не исключил передачу Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ZDF

Прямая речь Мерца на вопрос ведущего о поставках Taurus: "Конечно, это в пределах возможного".

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Детали: В то же время он добавил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

По словам Мерца, передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, поэтому военная поддержка Киева совершенствуется уже сегодня.

Говоря о дальнейших санкциях против РФ, канцлер сказал: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

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