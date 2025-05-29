Росія атакувала Україну 90-та БпЛА: 56 з них знешкодили, але є і влучання

З 23:20 28 травня російські окупанти атакували Україну 90-та ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів – 56 дронів вдалося знешкодити, водночас зафіксовано влучання у 9 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях".

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Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Орел та Курськ і намагались атакувати об’єкти на прифронтових територіях.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.