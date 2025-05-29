Россия атаковала Украину 90-та БпЛА: 56 из них обезвредили, но есть и попадания

С 23:20 28 мая российские оккупанты атаковали Украину 90-та ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов – 56 дронов удалось обезвредить, в то же время зафиксировано попадание в 9 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:30 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 10 – сбиты огневыми средствами поражения, 46 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях".

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Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Орел и Курск и пытались атаковать объекты на прифронтовых территориях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.