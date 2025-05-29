Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини

Посольство України в Німеччині назвало такими, що "не відповідають дійсності" повідомлення німецьких ЗМІ про скасування участі президента Володимира Зеленського у церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу нового російського наступу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства

Дослівно: "Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності".

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