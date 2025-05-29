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Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 травня 2025, 11:21
Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини
Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц, фото: ОП

Посольство України в Німеччині назвало такими, що "не відповідають дійсності"  повідомлення німецьких ЗМІ про скасування участі президента Володимира Зеленського у церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу нового російського наступу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства

Дослівно: "Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності".

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Передісторія:

  • Раніше видання Spiegel повідомило, що президент Зеленський нібито не зможе взяти участь у події в Аахені 29 травня через загострення ситуації на фронті та загрозу масштабної наступальної операції Росії на Сумщині.
  • У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер. 
  • Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.
  • Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

ЗеленськийНімеччина
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