Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию
Четверг, 29 мая 2025, 11:21
Посольство Украины в Германии назвало "не соответствующими действительности" сообщения немецких СМИ об отмене участия президента Владимира Зеленского в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы нового российского наступления.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства
Дословно: "Сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности".
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Предыстория:
- Ранее издание Spiegel сообщило, что президент Зеленский якобы не сможет принять участие в мероприятии в Аахене 29 мая из-за обострения ситуации на фронте и угрозы масштабной наступательной операции России в Сумской области.
- В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клёкнер.
- Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.
- Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.