Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 29 мая 2025, 11:21
Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию
Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, фото: ОП

Посольство Украины в Германии назвало "не соответствующими действительности" сообщения немецких СМИ об отмене участия президента Владимира Зеленского в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы нового российского наступления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства

Дословно: "Сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности".

Реклама:

Предыстория:

  • Ранее издание Spiegel сообщило, что президент Зеленский якобы не сможет принять участие в мероприятии в Аахене 29 мая из-за обострения ситуации на фронте и угрозы масштабной наступательной операции России в Сумской области.
  • В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клёкнер.
  • Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.
  • Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.

ЗеленскийГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Портнов накануне убийства встречался с Татаровым и Сухачевым – источники
Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию
видеоВ России от взыва погиб заместитель мэра, который наводил ракеты на Мариуполь
Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы
Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
Все новости...
Зеленский
Немецкая "подруга Путина" обвинила Мерца и Зеленского в саботаже переговоров с РФ
Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания
Зеленский: После обмена пленными Умеров звонил Мединскому по поводу "меморандума" от РФ
Последние новости
13:43
В Крыму сотрудники ФСБ вывезли украинца в неизвестном направлении – омбудсмен
13:41
Коалиция дронов направит 2,75 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году
13:40
В НАТО анонсировали новое заседание "Рамштайна" на следующей недел
13:32
футболСпортивная история дня. От Порта Романа до стадиона мечты: Тернистый путь Федерико Димарко
13:31
Банкиры лучше всего оценили финсектор Украины за последние три года: основные риски
13:13
Уникальная операция: во Львове врачи с помощью робота сформировали младенцу канал для оттока желчи
13:12
Июнь придет с дождями, но осадки прогнозируют не везде
13:04
Скидки до 46%: пять стран открывают новый газовый маршрут в Украину
13:00
Суд признал главу Нацбанка Словакии Кажимира виновным во взяточничестве
12:54
В Южной Корее разбился патрульный самолет ВМС: погибли все члены экипажа
Все новости...
Реклама:
Реклама: