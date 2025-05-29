Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию

Посольство Украины в Германии назвало "не соответствующими действительности" сообщения немецких СМИ об отмене участия президента Владимира Зеленского в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы нового российского наступления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства

Дословно: "Сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности".

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