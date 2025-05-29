Приховав майна на понад 83 мільйони: чиновнику міграційної служби Одещини оголосили підозру

Правоохоронці оголосили підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, який із зарплатою 28 тисяч гривень приховав у декларації нерухомість, авто та криптовалюту на понад 83 мільйони гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР, джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Морару.

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Слідчі з'ясували, що у декларації за 2023 рік чиновник не зазначив будинок у центрі Одеси площею понад 200 кв. м із земельною ділянкою вартістю понад 7 млн грн, офісні приміщення, базу відпочинку, магазини та кілька земельних ділянок у Білгород-Дністровському та Затоці. Все майно було оформлене на матір або матір його дітей, однак фактично контролював його сам декларант.

Окрім нерухомості, чиновник приховав автомобіль Mercedes-Benz G400D 2023 року випуску, який також записав на матір.

У прокуратурі зазначають, що до декларації також навмисно внесли інформацію про володіння 37 одиницями криптовалюти Bitcoin, оціненими майже у 58 млн грн, які нібито належать дружині посадовця. За версією слідства, це дозволило штучно збільшити обсяг задекларованих активів родини.

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Також перевіряють походження готівки – 100 тисяч євро та 200 тисяч доларів.

Загалом обсяг недостовірних даних у декларації перевищив 83 млн грн– це більш ніж у 500 разів перевищує поріг кримінальної відповідальності.

Суд уже конфіскував елітний позашляховик, яким користувався підозрюваний. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Стаття передбачає штраф до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі до двох років із забороною обіймати посади до трьох років.

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