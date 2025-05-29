Спрятал имущества на более 83 миллионов: чиновнику миграционной службы Одесской области объявили подозрение
Правоохранители объявили подозрение начальнику одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, который с зарплатой 28 тысяч гривен скрыл в декларации недвижимость, авто и криптовалюту на более чем 83 миллиона гривен.
Источник: Офис генерального прокурора, ГБР, источники УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Мораре.
Следователи выяснили, что в декларации за 2023 год чиновник не указал дом в центре Одессы площадью более 200 кв. м с земельным участком стоимостью более 7 млн грн, офисные помещения, базу отдыха, магазины и несколько земельных участков в Белгород-Днестровском и Затоке. Все имущество было оформлено на мать или мать его детей, однако фактически контролировал его сам декларант.
Кроме недвижимости, чиновник скрыл автомобиль Mercedes-Benz G400D 2023 года выпуска, который также записал на мать.
В прокуратуре отмечают, что в декларацию также намеренно внесли информацию о владении 37 единицами криптовалюты Bitcoin, оцененными почти в 58 млн грн, которые якобы принадлежат жене чиновника. По версии следствия, это позволило искусственно увеличить объем задекларированных активов семьи.
Также проверяют происхождение наличных - 100 тысяч евро и 200 тысяч долларов.
В целом объем недостоверных данных в декларации превысил 83 млн грн - это более чем в 500 раз превышает порог уголовной ответственности.
Суд уже конфисковал элитный внедорожник, которым пользовался подозреваемый. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Статья предусматривает штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов или ограничение свободы до двух лет с запретом занимать должности до трех лет.
Предыстория:
- 6 июня 2024 года в Одесской области ГБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тысяч долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине.
- По месту работы и жительства должностных лиц провели обыски и обнаружили деньги, в том числе криптовалюту, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок.
- Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных землянок, другие дома и магазины.
- Согласно ежегодной декларации за 2023 год Морару получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. грн.
- Государственное бюро расследований передало в САП соответствующие материалы, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов приобретенных указанным чиновником.
- В декабре 2024 года суд конфисковал в доход государства элитный автомобиль марки Mercedes стоимостью почти 5,7 млн грн, которым пользуется руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.