Спрятал имущества на более 83 миллионов: чиновнику миграционной службы Одесской области объявили подозрение

Правоохранители объявили подозрение начальнику одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, который с зарплатой 28 тысяч гривен скрыл в декларации недвижимость, авто и криптовалюту на более чем 83 миллиона гривен.

Источник: Офис генерального прокурора, ГБР, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Мораре.

Реклама:

Следователи выяснили, что в декларации за 2023 год чиновник не указал дом в центре Одессы площадью более 200 кв. м с земельным участком стоимостью более 7 млн грн, офисные помещения, базу отдыха, магазины и несколько земельных участков в Белгород-Днестровском и Затоке. Все имущество было оформлено на мать или мать его детей, однако фактически контролировал его сам декларант.

Кроме недвижимости, чиновник скрыл автомобиль Mercedes-Benz G400D 2023 года выпуска, который также записал на мать.

В прокуратуре отмечают, что в декларацию также намеренно внесли информацию о владении 37 единицами криптовалюты Bitcoin, оцененными почти в 58 млн грн, которые якобы принадлежат жене чиновника. По версии следствия, это позволило искусственно увеличить объем задекларированных активов семьи.

РЕКЛАМА:

Также проверяют происхождение наличных - 100 тысяч евро и 200 тысяч долларов.

В целом объем недостоверных данных в декларации превысил 83 млн грн - это более чем в 500 раз превышает порог уголовной ответственности.

Суд уже конфисковал элитный внедорожник, которым пользовался подозреваемый. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Статья предусматривает штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов или ограничение свободы до двух лет с запретом занимать должности до трех лет.

Предыстория: