Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: є загиблий та поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 29 травня 2025, 12:34
РФ вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: є загиблий та поранені
фото: Миколаївська ОВА

Унаслідок російського обстрілу фермерського господарства в Горохівській громаді на Миколаївщині загинув один працівник, ще троє постраждали.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: За даними місцевої влади, удар завдали з балістичної ракети.

Реклама:

Поранення отримали четверо працівників підприємства. Один із них помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, ще троє постраждали. Наразі лікарі надають їм необхідну допомогу.

 
фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська областьжертвиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми
У НАТО анонсували нове засідання "Рамштайну" на наступному тижні
Портнов напередодні вбивства зустрічався з Татаровим і Сухачовим – джерела
Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини
відеоУ Росії від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь
Усі новини...
Миколаївська область
Окупанти пошкодили рекреаційний об’єкт на Миколаївщині і поранили дитину
На Миколаївщині та в Полтаві пролунали вибухи
Система помсти, або Деякі особливості роботи правоохоронних органів
Останні новини
15:44
"Гра закінчилася": союзники Трампа вимагають посилення санкцій проти Росії
15:33
фотоПід американським журналістом в Києві обвалився балкон
15:33
Політ понад хмарами: у Китаї парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів
15:32
Без черешні, малини та яблук. Що ще знищили весняні заморозки
15:31
Фото8 млн грн збитків: На Миколаївщині викрили махінації військової частини з "бойовими" виплатами
15:04
футбол"Полтава" визначилась із домашнім стадіоном на сезон-2025/26
15:01
Стокгольмський міжнародний музичний конкурс має зв'язки з Росією – розслідування
14:57
Росія втратила близько $450 мільярдів доходів від енергоресурсів через санкції
14:41
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
14:31
"Особистий проєкт": Портнов координував "вугільну справу" Порошенка – джерела 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: