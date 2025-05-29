РФ вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: є загиблий та поранені

Унаслідок російського обстрілу фермерського господарства в Горохівській громаді на Миколаївщині загинув один працівник, ще троє постраждали.

Джерело: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: За даними місцевої влади, удар завдали з балістичної ракети.

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Поранення отримали четверо працівників підприємства. Один із них помер у кареті швидкої дорогою до лікарні, ще троє постраждали. Наразі лікарі надають їм необхідну допомогу.