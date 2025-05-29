РФ ударила баллистикой по фермерскому хозяйству на Николаевщине: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела фермерского хозяйства в Гороховской общине Николаевской области погиб один работник, еще трое пострадали.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: По данным местных властей, удар нанесли из баллистической ракеты.

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Ранения получили четверо работников предприятия. Один из них умер в карете скорой по дороге в больницу, еще трое пострадали. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.